Agente do Detran-DF bêbado é preso após atropelar duas pessoas

Um agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) foi preso, neste domingo (17), após atropelar dois pedestres no centro de Ceilândia, a maior cidade do DF.





O motorista invadiu o canteiro da via onde transitava e atingiu duas vítimas. Segundo a Polícia Civil relatou ao G1-DF, o condutor estava embriagado.





O Detran tem o hábito de expor a imagem de condutores flagrados alcoolizados, mas guarda a sete chaves o nome do agente de trânsito que dirigia bêbado e atropelou duas pessoas. a Polícia Civil também não divulgou sua identidade.





É grave o estado de saúde das vítimas internadas no Hospital Regional de Ceilândia.





O caso é investigado pela Polícia Civil como “embriaguez ao volante e acidente de trânsito com vítima”. (Diário do Poder)