Bolsonaro deve anunciar hoje o Auxílio Brasil no valor de R$ 400

O Auxílio Brasil deverá ser lançando em uma cerimônia conduzida por Jair Bolsonaro no Planalto, na tarde desta terça-feira (19). O chefe do Executivo afirmou ao jornalista Thiago Nolasco, colunista do portal R7, que o valor anunciado será no valor mínimo de R$ 400 e pago até o fim de 2022.





– O que foi acertado é que o pessoal do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, seja de no mínimo R$ 400 até o fim do ano que vem. Isso foi acertado aqui – contou o presidente.





O programa substituto do Bolsa Família deve beneficiar perto de 17 milhões de pessoas. O programa atual atende a 14,6 milhões de pessoas, com pagamento mensal de R$ 190 na média.





Mesmo tendo que ampliar os gastos do governo para bancar o aumento do benefício à população de menor renda, uma das bandeiras de Jair Bolsonaro para as eleições de 2022, a equipe econômica garante que o governo não vai perder o controle das despesas. (Pleno News)