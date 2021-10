Instalação de semáforo para pedestre com sinalização eletrônica, divide opiniões

O semáforo que está sendo instalado na Avenida Othon de Alencar é acompanhado de sinalização eletrônica com velocidade máxima de 40km/h.





A instalação de um semáforo para pedestre com sinalização eletrônica, num trecho da Avenida Othon de Alencar, de frente ao Mercadinho o Miron, no bairro Pedrinhas em Sobral-CE, está dividindo opiniões. Nas redes sociais alguns internautas criticaram a instalação do equipamento exatamente onde antes existia um retorno. Alguns se posicionaram contra a retirada do retorno e a instalação do redutor de velocidade que limita a máxima de 40km/h. Alguns internautas são contra instalação da sinalização eletrônica, pois para eles é mais um arrecadador de dinheiro para a Prefeitura.





A Sra. Ivone Catarina de Sousa, 76, dona de casa, moradora do bairro Pedrinhas, disse que a travessia no local é muito ruim. “Sempre passo por aqui e é com medo doido, se a pessoa não tomar cuidado os carros carregam a gente”, disse dona Ivone Sousa. Uma comerciante que não quis se identificar disse que depois da retirada do retorno as vendas caíram, mas concorda com a instalação do equipamento. “Concordo com o semáforo, mas preferia que tivesse deixado o retorno”, disse a comerciante.





A dona de casa Angelina Damasceno, 58, também moradora do bairro Pedrinhas, concorda com a instalação do semáforo. “Eu moro perto da lanchonete Lanche Bem e passo por aqui tanto de manhã como de tarde e à noite e aprovo a instalação do semáforo porque os carros não param e temos que esperar a boa vontade deles” disse a dona de casa Angelina.





