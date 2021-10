BOMBA! Em áudio, Alcolumbre promete mesada à suposta amante do chefe do TRE-AP

Áudios obtidos pela revista Veja revelam que o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) trocou favores com o desembargador Gilberto Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Amapá (TJ-AP).





Em publicação na manhã desta sexta-feira (8), o veículo informa que o senador pagou mesada a Tatielle Pereira de Castro, ex-funcionária do TJ-AP, a pedido do desembargador. Em troca, a esposa do senador foi nomeada para cargo no tribunal.





Tatielle Pereira de Castro era funcionária do TJ-AP até que surgiram rumores sobre um suposto relacionamento entre ela e o desembargador. Em consequência, Tatielle foi exonerada do cargo que ocupava.





Além de uma mesada, a ex-funcionária teria ganhado um carro, conforme trecho da conversa, gravada pela própria Tatielle.





– Você compraria um carro pra mim? – perguntou Tatielle.





– Claro, meu amor! – respondeu Alcolumbre.





Em meio à negociação da mesada, Alcolumbre cita que o valor seria correspondente ao que sua esposa, Liana Gonçalves de Andrade, iria receber como funcionária do mesmo TJ-AP.





O compromisso firmado foi o de que o atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado iria pagar a mesada durante dois anos – e com direito a férias e décimo terceiro -, porém de maneira informal.





– A Liana vai ganhar R$ 8 mil. Só que vai descontar 27,5%. Aí, quando tu coloca (sic) na máquina, dá R$ 6 mil; quando tu desconta (sic), é o que tu recebe (sic) – disse o senador, ao explicar os cálculos para Tatielle.





Atualmente, Gilberto Pinheiro é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. De acordo com a Veja, recentemente ele deu um voto decisivo a favor de uma ação movida pelo senador contra a rejeição das contas do diretório estadual do DEM.





O desembargador não se manifestou sobre o assunto. Tatielle afirmou à revista que não se lembrava de ter conversado com Davi Alcolumbre, embora ela mesma tenha gravado, e negou ter recebido dinheiro dele.





Alcolumbre, por sua vez, divulgou nota, por meio de sua assessoria, de que “nunca houve relação com Tatielle Pereira Castro”.





Via Pleno News