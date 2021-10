FAL lança edital para Processo Seletivo 2022.1

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) lança edital para o Processo Seletivo 2022.1, com inscrições gratuitas. Os interessados podem ingressar em um dos nossos cursos de graduação por meio do vestibular on-line ou utilizando a nota do ENEM, até o dia 13/03/2022.





Ofertamos os seguintes cursos de graduação: Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social. Todos os nossos cursos são com aulas presenciais e contam com o corpo docente formado por professores mestres e doutores.





Há, ainda, a possibilidade de ingressar como graduado e ganhar 30% de desconto, durante todo o curso, e também transferir o curso para a FAL, podendo ganhar até 50% de desconto também durante todo o curso.





Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o nosso Departamento de Processo Seletivo por meio do WhatsApp (88) 993513970. Para se inscrever gratuitamente, basta acessar este link: https://faculdadealencarina.com.br/site/processos-seletivos/





Confira os editais e períodos de inscrição de cada modalidade:









Nota do ENEM - bit.ly/INSCRICAO-NOTA-ENEM





Transferido, Graduado e Reingresso - bit.ly/INSCRICAO-TRANSGRAD