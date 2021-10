Jacaré canibal gigante devora animal da mesma espécie por inteiro. VEJA AS IMAGENS

Quase tão grande quanto um jacaré-açu (o jacaré maior jacaré do Brasil e do mundo), o jacaré-norte-americano pode passar dos 400kg. Para manter a forma, estes répteis podem comer basicamente de tudo, inclusive animais da mesma espécie.

É isso inclusive que um vídeo de um jacaré gigante mostra no Twitter.

O usuário Taylor Soper postou o vídeo abaixo, de meros 24 segundos cheios de violência reptiliana (imagens fortes).

No vídeo, um jacaré gigante adulto devora um animal menor, da mesma espécie, por inteiro.

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL