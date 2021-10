Mulher que matou o ex-marido a facada em Lisieux se apresenta à polícia e alega legítima defesa

Se apresentou na tarde desta quinta-feira (07) na Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria, a jovem Maria de Fatima Loiola Rodrigues, 33. A mesma, na madrugada da última segunda-feira (04), assassinou o ex-marido com uma facada durante uma discussão entre ambos, no distrito de Lisieux.





Acompanhada do seu advogado, a mesma prestou depoimento, tendo revelado detalhes do ocorrido. Alegando legítima defesa, diante das ameaças sofridas inclusive momentos antes do crime, Maria de Fátima lesionou fatalmente o Antônio Nilson Oliveira Bezerra, 28, com um golpe acidental na virilha.





Os desentendimentos entre ele e ela já perduravam há, pelo menos, sete anos, considerando os registros feitos na Delegacia de ameaças, lesões corporais e até medida protetiva, que havia sido descumprida por Nilson há um certo tempo e que conforme informações, a acusada já não suportava mais a situação e temia por sua vida.





Na ficha policial dele bastante extensa, constam crimes como posse e porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante, ofensa, homicídio e violência doméstica. O caso permanece em andamento na Polícia Civil, onde será elaborado o relatório final e remetido ao Poder Judiciário.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria