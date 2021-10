Nobel da Paz vai para jornalistas que lutam pela liberdade de expressão

Uma dupla de jornalistas foi a grande vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2021, anunciado na manhã desta sexta-feira (8). Maria Ressa, das Filipinas, e o russo Dmitry Muratov foram aclamados pela “luta corajosa” em busca da liberdade de expressão.





De acordo com a Academia Real das Ciências da Suécia, os ganhadores são “representantes de todos os jornalistas que defendem este ideal”.





O prêmio é de R$ 6 milhões, 10 milhões de coroas suecas. Ressa e Muratov foram escolhidos dentre os 329 candidatos indicados à categoria.





Maria Ressa é uma dos fundadores do site de notícias Rappler, conhecido por denunciar o abuso de poder e o autoritarismo do governo filipino.





Dmitry Muratov é co-fundador e editor-chefe do jornal independente Novaya Gazeta, também conhecido por expor as fraturas do governo russo. Desde a fundação, em 1995, seis jornalistas do Novaya já foram assassinados em represálias.





(Diário do Poder)