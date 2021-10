Todos os Estados já vacinaram mais da metade da população

O Brasil foi criticado pela “vacinação em passos lentos”, mas isso já não cola. O Plano Nacional de Imunização segue em ritmo forte: aplica uma média de quase 1,5 milhão de doses diárias e agora todos os Estados, até Roraima, já têm mais de 50% da população vacinada com ao menos uma dose. O cenário atual aponta mais da metade das cidades sem mortes por covid no mês de setembro. No total, já estão completamente vacinados exatos 97.223.229 brasileiros. São quase dez Portugal.





Dois extremos





Ao contabilizar a dose única, Roraima tem 52,5% da população vacinada e São Paulo, sede do Butantan, tem 82%, segundo o vacinabrasil.org.





Modelo global





Nacionalmente, o Brasil é um dos líderes mundiais com mais de 72% dos habitantes vacinados e cerca de 46% com ciclo de imunização completo.





Reforçados





A dose de reforço (terceira dose) já foi aplicada em mais de 2,3 milhões de brasileiros em apenas um mês.





Números do sucesso





O Plano Nacional de Imunização superou as 300 milhões de doses disponibilizadas, das quais 284,8 milhões já foram distribuídas.





(Diário do Poder)