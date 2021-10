Donald Trump vai à Justiça pela retomada de sua conta no Twitter

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pediu um juiz federal na Flórida na sexta-feira para que Twitter reestabeleça sua conta, que a empresa removeu em janeiro citando o risco de incitação à violência.





Trump entrou com um pedido de liminar contra o Twitter no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, argumentando que a empresa de mídia social foi “coagida” por membros do Congresso dos EUA a suspender sua conta.





O Twitter e várias outras plataformas de mídia social baniram Trump de seus serviços depois do da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em um tumulto em 6 de janeiro.





O Twitter “exerce um grau de poder e controle sobre o discurso político neste país que é incomensurável, historicamente sem precedentes e perigoso perigoso para abrir o debate democrático”, segundo os advogados de Trump no processo. O pedido foi anteriormente informado pela Bloomberg.