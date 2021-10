Na noite deste sábado (2), por volta das 23h30min, um motorista perdeu o controle do carro, colidiu com o canteiro central, derrubou uma carnaubeira e tombou o veículo na Avenida Maria da Conceição Pontes de Azevedo, no Bairro Boa Vizinhança, em Sobral.





Com o forte impacto, o carro ficou bastante danificado, inclusive o motor sacou fora.





Equipes da Guarda Municipal estiveram no local do sinistro, realizando os procedimentos de praxe.