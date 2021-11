BARBÁRIE: Corpo é encontrado carbonizado em fornalha de fábrica no Ceará

Um corpo sem identificação foi encontrado carbonizado na fornalha de uma fábrica desativada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (15).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirma que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a uma ocorrência de achado de cadáver.





Quando os agentes chegaram ao local da ocorrência a fornalha ainda estava acesa, com o corpo no equipamento. A vítima foi resgatada e o corpo foi levado para a sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Segundo a Secretaria da Segurança, a delegacia responsável abriu um inquérito sobre o caso, que será investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz.





Fonte: G1/CE