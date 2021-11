Deputado Moses Rodrigues anuncia o empenho de R$ 1,2 milhão para Universidade Federal do Cariri

Na noite desta terça-feira (16), o Deputado Federal Moses Rodrigues anunciou o empenho de R$ 1,2 milhão para a Universidade Federal do Cariri. O recurso, que será destinado através do Ministério da Educação, será investido em obras de combate a incêndios no campus da UFCA no município de Crato.





“Em reunião com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, solicitamos recurso para o início das obras. É muito importante saber que nosso trabalho tem fortalecido o ensino público do país. Vamos seguir firmes, pois a Educação transforma vidas”, destacou Moses Rodrigues.





No dia 26 de outubro, o parlamentar esteve reunido com o Prof. Wagner Vilas Boas, Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação para tratar sobre o Campus da Universidade Federal do Cariri em Icó. Na ocasião estiveram presentes o Reitor da UFCA, Dr. Ricardo Ness, o Pró-Reitor de Administração, Dr. Silverio de Paiva Freitas Junior,e o Diretor Geral do Campus Icó, Prof. Dr. Nilo César Batista.





“No encontro tratamos ainda sobre a interiorização e o fortalecimento da Educação Superior pública no Estado do Ceará, além da implantação de alguns cursos no Campus localizado no município de Icó.”, concluiu Moses Rodrigues.