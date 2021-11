Eclipse lunar mais longo do século será visível no Brasil

No dia 19 de novembro, o céu será palco de um espetáculo diferenciado; o mais longo eclipse lunar do século 21, de acordo com a Nasa. A duração do evento será superior a três horas e poderá ser visto por moradores do Brasil.





No país, o pico do eclipse está marcado para acontecer por volta de 6h da manhã, no entanto, não será possível chegar aos 97% de cobertura total da lua, diferente de outros países.





Além disso, no Brasil o eclipse deve durar “apenar” cerca de duas horas, e não as três horas, 28 minutos e 23 segundos que fazem esse eclipse ser o maior do século 21.





Será possível assistir ao eclipse na madrugada de sexta-feira (19) em todas as regiões do Brasil.





Neste eclipse da Lua, a Terra, Sol e o satélite estarão alinhados, mas com o planeta bem no meio formando uma sombra.





Diferentemente do eclipse solar, a versão lunar pode ser vista sem a necessidade de um óculos especial. O uso de um binóculo pode ajudar ainda mais.





(Pleno News)