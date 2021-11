Mourão: "Dessa Terceira Via, o único que tem capacidade para vingar mesmo é o Moro"

Para ele, Moro terá o desafio de “conseguir empolgar a massa”.





– Acho que dessa Terceira Via o único que tem capacidade para vingar mesmo é o Moro. […] Vejo ele hoje como a principal candidatura da assim chamada Terceira Via. Agora, vai depender de ele conseguir empolgar a massa. Ele empolga uma parcela esclarecida da população, mas hoje quem empolga a massa, na minha visão, são só duas pessoas: Bolsonaro e Lula.





Ainda segundo Mourão, o ex-juiz da Lava Jato pode conquistar o voto de quem ficou desgostoso com algumas ações do governo do presidente Jair Bolsonaro.





– Talvez [Moro conquiste o voto] daquele eleitor do presidente Bolsonaro que ficou desgostoso com algumas atitudes no nosso governo. Talvez conquiste outros. Vamos lembrar que nas últimas eleições tivemos uma quantidade enorme de votos nulos e brancos.





(Pleno News)