João Gomes é proibido pelos médicos de tomar café

Sucesso do momento, o cantor João Gomes foi proibido pelos médicos de tomar café. O motivo alegado pelos profissionais da saúde, para a proibição, é a saúde do artista, que tem sofrido com acesso de refluxo.





“Eu tinha sempre um copinho na mão, agora, só vez ou outra. Passei a ter medo de subir no palco e ser impedido de cantar pelo refluxo. Estou me tratando”, contou ao jornal Extra.





João Gomes é um dos maiores sucessos do momento. Com apenas 19 anos de idade, o cantor alcançou grandes feitos com suas músicas nas rádios e plataformas digitais.