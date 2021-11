Oscar e Moses Rodrigues recebem título de Cidadão de Itapipoca

Na tarde desta quarta-feira (03), o Deputado Federal Moses Rodrigues e seu pai, Oscar Rodrigues Junior, Chanceler do Centro Universitário Inta – UNINTA, receberam na Câmara Municipal de Vereadores de Itapipoca, o título de Cidadão da cidade. A comenda foi uma proposição do Vereador Francisco Urbano Castro Montenegro e aprovada por unanimidade na Casa Legislativa.

A solenidade contou com a presença dos vereadores Francisco Soares da Mota, Luís Carlos Fontoura Góes, Carlos Antônio Araújo Pires, Adams Amaral de Castro, Antônio Alves Matias, Augustina Freires da Silva Moreira, Dermeval da Cunha Silva Neto, Elioneide Soares de Castro, Ezio de Souza Sampaio, Francisco Euritônio Sousa, Francisco Roberto Sousa Moura, Gustavo Barroso Bezerra, José Eucário Braga, José Rubens Barbosa, Larissa Joselle Braga Teixeira, Matheus Braga Barbosa, Michele Pacheco e Renan Barroso Montenegro.

“Para mim é uma satisfação ser reconhecido como filho dessa terra que há anos acolheu a mim e a minha família. Hoje fazemos parte da cidade, geramos emprego e colaboramos com o desenvolvimento do município. Como parlamentar, quero reforçar o meu compromisso com o crescimento de Itapipoca. Muito obrigado a todos por essa homenagem”, destacou Moses Rodrigues.





Em seu discurso, o parlamentar ainda falou sobre os recursos destinados para o município nas áreas da saúde, agricultura e enfrentamento à seca, como a construção de cisternas na zona rural de Itapipoca.





Durante a solenidade, o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro, ressaltou o trabalho desenvolvido pelo parlamentar na Câmara Federal. Felipe também falou sobre o incentivo ao desenvolvimento regional com a chegada do UNINTA ao município. “A sua responsabilidade aumenta agora como filho de nossa terra. Esse título é um reconhecimento pelo trabalho sério que vocês tem desenvolvido em nossa cidade”, destacou.





A solenidade ainda contou com a presença do vice-prefeito de Umirim, e irmão do parlamentar, Judson Rodrigues, do Prefeito de Uruburetama, Branco do Angelim, do religioso Pastor Licurgo Montenegro, do diretor do UNINTA Itapipoca, Filipe Ferro, e do médico, Yure Alexandre. Além deles, estiveram os vereadores Marcelo Alves, Irmão Roque, Gutemberg Neto e Tio Sam, de Paraipaba.