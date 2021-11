Lula quer o fim da aliança com o PDT no Ceará e pretende lançar chapa pura

A aliança que dura mais de 15 anos entre PDT e PT pode acabar em breve. Segundo o colunista José Casado, da Veja, o ex-presidente Lula (PT) pretende romper com o PDT e lançar uma chapa “pura” para as eleições do próximo ano. O petista acredita que o PT tem força o suficiente para encarar os velhos aliados em uma disputa pelo Governo do Ceará.





Ainda de acordo com o colunista, a ideia animou os deputados federais, José Airton Cirilo (PT), e Luizianne Lins (PT), que podem aparecer como possíveis nomes do Partido dos Trabalhadores na disputa pelo Governo do Ceará. Porém, no partido, há quem não concorde com a ideia, como, por exemplo, o deputado federal José Guimarães (PT) que acredita que a aliança deve ser mantida.





A insatisfação de Lula com a aliança tem nome e sobrenome: Ciro Gomes (PDT). Ex-ministro do governo Lula, o pedetista tem realizado constantes ataques ao ex-presidente durante a pré-campanha para o Planalto. Lula, por sua vez, chegou a afirmar que não responderia as críticas do ex-governador do Ceará direcionadas a ele.





A alternativa proposta por Lula seria uma aliança com o ex-senador Eunício Olivera (MDB), de quem tem buscado se aproximar cada vez mais. Em ligação, no dia do seu aniversário, o ex-presidente fez um pedido ao ex-presidente do Senado: que Eunício concorresse ao Abolição caso Camilo Santana deixasse o PT e se filiasse ao PSB.





Porém, Eunício Oliveira confirmou nesta segunda-feira (1), durante evento do candidato a prefeito de Barro, George Feitosa (MDB), que será candidato a deputado federal, nas eleições do próximo ano. Para as eleições ao Governo do Estado, Eunício Oliveira negocia uma aliança com Capitão Wagner (PROS), mas, para presidente, o ex-senador deve apoiar Lula.





(CN7)