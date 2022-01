48 crianças receberam doses de adulto vencidas contra a Covid

Nesta segunda-feira (17), o prefeito Leo Bandeira informou que, ao todo, 48 crianças foram vacinadas contra Covid-19 com imunizante vencido, destinado a adultos, na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Lucena, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. A estimativa preliminar do secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, indicava que cerca de 60 crianças haviam recebido a vacina.





De acordo com Geraldo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) está buscando identificar todas as crianças que receberam o lote FM 3457, para fazer o monitoramento dos menores junto aos pais ou responsáveis legais. As crianças identificadas apresentaram reações leves, como febre e dor no local da injeção e continuam sendo acompanhadas





O Ministério Público Federal (MPF) investiga o caso e irá apurar, segundo o secretário, “se foi um erro ou uma atitude deliberada da auxiliar de enfermagem, que inclusive já foi afastada” e deverá ser ouvida ainda nesta semana pelo órgão.





As crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas antes mesmo da chegada dos imunizantes pediátricos ao Brasil. As vacinas infantis possuem diferenças na dosagem, na composição e na concentração de RNA mensageiro, elemento principal do imunizante. As crianças também devem receber apenas um terço da dosagem administrada a maiores de 12 anos. (Pleno News)