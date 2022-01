Lewandowski e Alexia Putellas são eleitos melhores jogadores do mundo

O atacante alemão Robert Lewandowski levou pela segunda vez consecutiva o prêmio Fifa The Best para melhor jogador masculino. Ele superou Lionel Messi e Mohamed Salah para se sagrar bicampeão. O jogador do Bayern de Munique e da seleção polonesa marcou 48 gols na temporada 2020/2021, foi campeão Alemão e da Supercopa da Alemanha.





A melhor jogadora do mundo é Alexia Putellas. A meio-campista de 27 anos, da Seleção Espanhola e do Barcelona, venceu o prêmio pela primeira vez, derrotando Jenni Hermoso e Sam Kerr. Putellas também já havia conquistado a Bola de Ouro e, com o time catalão, venceu a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Copa da Rainha.





Erik Lamela levou o Prêmio Puskás, concedido ao autor do gol mais bonito. O ponta-direita, atualmente no Sevilla, fez um golaço contra o Arsenal, quando defendia o Tottenham, em 14 de março de 2021. Ele balançou as redes aos 32 minutos do primeiro tempo, quando recebeu passe dentro da área e bateu de primeira, de letra, acertando o canto esquerdo do goleiro. Lamela foi o primeiro argentino a conquistar o Prêmio Puskás.





O prêmio Fair Play ficou com a seleção dinamarquesa e a equipe médica da





O prêmio Fifa Fans foi para os torcedores dinamarqueses e finlandeses presentes no estádio Parken, emDinamarca. Finlândia e Dinamarca se enfrentavam pela Eurocopa quando o meia Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca e desmaiou em campo. A rápida ação da equipe médica da seleção dinamarquesa e os serviços de emergência do estádio foram cruciais para salvar a vida do jogador.





(Agência Brasil)