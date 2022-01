EUA colocam 8,5 mil soldados em alerta em meio a tensões na Ucrânia

Os Estados Unidos colocaram nesta segunda-feira cerca de 8,5 mil soldados em alerta para estarem prontos para serem enviados à Europa, se necessário, potencialmente em um prazo muito curto, no mais recente esforço para tranquilizar aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nervosos diante de uma escalada militar russa perto da Ucrânia.