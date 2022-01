Nesta segunda-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro lançou um aplicativo. O Bolsonaro TV reúne publicações com mensagens, vídeos e imagens publicadas em todas as redes do chefe do Executivo.





Bolsonaro usou as redes sociais para divulgar o lançamento.





– Baixem nosso novo aplicativo de informações nas plataformas Apple e Android – escreveu.