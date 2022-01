Falta de água em vários bairros gera indignação de moradores

As reclamações contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sobral tem sido constante e das mais variadas formas. A mais comum é a falta de água que tem se intensificado nas primeiras semanas de janeiro. Moradores de vários bairros recorreram às mídias para reclamar das constantes interrupções do abastecimento. As reclamações aumentaram depois das primeiras chuvas registradas no início do ano.





Na rua Sancho Canafístola conhecida como rua da Estação, bairro Alto do Cristo, há seis dias seguidos está sem água nas torneiras, de acordo com os moradores que disseram ainda que a interrupção acontece com frequência e às vezes demora dias para se normalizar. O dono de um restaurante localizado neste logradouro, que não quis se identificar, disse que a caixa d´água do estabelecimento secou três vezes em duas semanas. O prejuízo maior é para os comerciantes que dependem de água para trabalhar.





A dona de Casa Ana Lúcia disse que durante os dias sem água está tomando banho na casa de uma amiga na outra rua. “Desde o dia primeiro passa o dia todo sem água e só chega à noite e agora faltou de vez. Estamos comprando água para beber, cozinhar e tomar banho. No dia certo o papel vem e vem caro e a água que a gente precisa, não tem. Eu trabalho com sanduíche e tenho uma menina grávida em casa que precisa de água todo instante”, disse Ana Lúcia.





O Senhor Augusto da rua Sancho Canasfítula conhecida como rua do Pau Branco, reclamou no programa da Rádio Paraíso, “A Hora da Notícia” dos radialistas Bené Fernandes e Wellington Soares, que há mais de quatro dias está sem abastecimento de água. A Senhora Ivonete do bairro do Junco também disse que há mais de três dias está sem água. “Não temos água e quando chega é da cor de barro e no meu papelzinho pago três esgotos que eu não sei que tanto esgoto é esse” disse dona Ivonete.





O Senhor Milton, do bairro Parque Silvana ligou para o programa “Tribuna e Plenário” do radialista Oliveira Domingos na Rádio Paraíso e disse que a água só chega à noite e a pessoa tem que “pernoitar” para esperar a água chegar. O Portal Paraíso falou com a assessoria de comunicação do SAAE, que ficou de verificar com o Gabinete do Prefeito sobre a emissão de uma nota.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso