Rodoviária de Sobral passa a exigir passaporte de vacinação

A medida tem gerado conflitos entre usuários que precisam fazer o embarque e desembarque no terminal rodoviário de Sobral.

O decreto municipal Nº 2.850, em vigor desde 15 de janeiro de 2022, traz novas medidas de proteção contra a Covid-19 em Sobral. Entre elas, para ter acesso ao Terminal Rodoviário Deputado Manoel Rodrigues, bem como ingressar em órgãos e entidades do setor público estadual e municipal, será obrigatório a apresentação do passaporte sanitário.





Administradora de empresas Lidiane Batista, natural de Belém do Pará, que fez o desembarque no terminal rodoviário do município de Sobral na tarde desta terça-feira (19/01), se diz a favor da medida e que concorda com a exigência. “Mas ainda vejo que não há uma fiscalização para ficar acompanhando tanto no embarque como no desembarque não me foi cobrado o passaporte, apesar de estar com a documentação que se exige no momento. Tenho 32 anos, e já estou imunizada com todas as vacinas. Eu acho super importante e tinha que ser obrigatório tomar as vacinas até pela nossa própria segurança e para segurança dos demais que viajam junto com as outras pessoas”.





O decreto municipal segue as recomendações do Governo do Estado do Ceará e visa conter o avanço no número de casos de Covid-19 e de síndromes gripais no município. A Prefeitura de Sobral diz que continuará monitorando o índice de transmissão da Covid-19 e de síndromes gripais e seguindo as recomendações do Comitê Estadual de Combate à Pandemia.





Por Gabriel Lopes / Sistema Paraíso