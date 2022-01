PILOTO QUE DESAPARECEU DURANTE PROVA DO RALLY CERAPIÓ É ENCONTRADO MORTO

O piloto Daniel Santos, de 36 anos, que participava da categoria motos do Rally Cerapió foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (27) na localidade de Ubatuba, zona rural do município de Granja.





Daniel era natural de Nova Venecia, no Espírito Santo e estava desaparecido desde a noite da quarta-feira (26), quando devia retornado ao local da chegada por volta das 23h00. As buscas foram iniciadas e a organização do Rally cancelou a última etapa do evento, que seria realizada entre Parnaíba, litoral do Piauí, e Barreirinhas, no Maranhão, na sexta-feira (28).





Ainda não há informações da causa da morte.





Durante as buscas, a Secretaria de Segurança do Ceará foi acionada e juntou às buscas os bombeiros, policiais militares e civis, Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e canil.





Via Ibiapaba 24h