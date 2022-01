Preço da gasolina volta a cair em Juazeiro do Norte

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes a levantamento realizado entre os dias 2 e 8 de janeiro, mostram que os preços das gasolinas aditivada e comum caíram em Juazeiro do Norte.





De acordo com os dados do levantamento da ANP, na semana e com 11 postos analisados, o menor preço registrado da gasolina comum em Juazeiro do Norte foi R$6,45. O maior foi R$6,85. A média ficou em R$6,58, contra R$6,62 da semana anterior.





Também foi registrada queda no preço da gasolina aditivada. No mesmo período e com 10 postos analisados, o preço médio registrado foi de R$6,68, contra R$6,75 da semana anterior. O valor mínimo registrado do combustível foi de R$6,46 e o máximo de R$6,85.





Texto: Alan Clyverton / Portal Miséria