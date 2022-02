A tag #BolsonaroSalvouARainha está em alta na web, entenda o motivo

A hashtag #BolsonaroSalvouARainha ficou nos assuntos mais comentados do Twitter, nesta segunda-feira (21). O termo referia-se à Rainha Elizabeth ll, que recentemente foi diagnosticada com Covid-19.





Neste domingo (20), a rainha Elizabeth II testou positivo para a covid-19 no fim de semana. De acordo com a casa real, a rainha apresentou “sintomas leves”. “Leves” são também as tarefas que a monarca britânica insiste em manter no cotidiano.





Tudo começou quando um canal australiano de televisão mostrou uma reportagem para noticiar o fato, e utilizou como imagem de cobertura uma caixa de ivermectina para ilustrar o vídeo.





Após a repercussão das imagens, parte do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a fazer memes com a #BolsonaroSalvouARainha.





Vale ressaltar que não, a Rainha Elizabeth não tomou ivermectina no tratamento contra a covid-19.





(Terra Brasil)