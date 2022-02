Brasileira presa na Tailândia pede advogado à irmã: “Fala para ele mandar a gente para o Brasil, para a gente responder lá”; OUÇA ÁUDIO

Esta foi a mensagem de áudio que Mariana Coelho recebeu da irmã Mary Helen Coelho Silva, presa na Tailândia por tráfico de drogas na semana passada. Com voz de choro e aparentando desespero, a jovem de 21 anos pediu para que a irmã entrasse em contato com um advogado para trazer ela de volta para o Brasil. A Tailândia é um dos países onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade e das circunstâncias.





O áudio foi encaminhado por um aplicativo de mensagens. Foi por meio dele que Mariana soube da prisão da irmã no país asiático. Em entrevista ao g1, Mariana contou que ficou surpresa e em choque quando soube do crime que a irmã havia cometido.





“Eu não tinha noção da dimensão daquilo, não sabia da gravidade. Pra mim, ela estava viajando para Curitiba atrás de algum namorado, estas coisas que os jovens fazem”, relembrou Mariana.

Brasileira presa na Tailândia pede advogado à irmã: 'Fala pra ele mandar a gente pro Brasil, pra gente responder lá'; OUÇA ÁUDIO pic.twitter.com/ZcXmycbYIs — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) February 21, 2022