CAMOCIM-CE: EX-DETENTO É EXECUTADO A BALA NA PORTA DE CASA NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS

Um ex-detento foi assassinado a bala durante a manhã deste sábado, 19, aqui no município de Camocim. A vítima foi identificada como Raimundo Monteiro Alves, 21 anos, vulgo Boca Preta, o qual já tinha várias passagens pela polícia, inclusive por crimes de receptação e organização criminosa.





De acordo com as informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto a PM, era por volta das 04h da manhã, ocasião em que a vítima estava sentada na porta de sua residência localizada na Rua Joaquim Rocha Veras, bairro Jardim das Oliveiras, quando foi surpreendido por uma dupla em uma moto.





Sem chances de defesa, o garupeiro sacou um revólver e efetuou vários disparos no homem, o qual ainda tentou fugir, mas caiu metros depois já morto. Quanto a motivação, são várias as especulações, no entanto, a polícia acredita que tenha sido motivado por vingança.





Após o crime, equipes policiais iniciaram as diligências, sendo que momentos depois uma equipe do P.O.G. conduziu dois suspeitos para a DPC para serem ouvidos, sendo liberados em seguida por falta de provas. A Polícia Civil deverá se aprofundar nas investigação









Efetuaram as detenções: Equipe P.O.G. 01

Camocim Polícia 24h