CAMOCIM-CE: PRF PRENDE INDIVÍDUO TRANSPORTANDO QUASE 30 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA NA CE-085

Uma operação deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí culminou com a prisão de um homem e a apreensão de quase 30 kg de pasta base de cocaína aqui no município de Camocim.





De acordo com as informações colhidas pelo Camocim Polícia 24h, o setor de inteligência da PRF já estava monitorando desde a cidade de Parnaíba um veículo Fiat Uno que estaria transportando drogas e tinha como possível destino a capital cearense.





Cientes das informações, os federais iniciaram as diligências e já por volta das 22h40 de sexta-feira, 18, o veículo Fiat Uno foi interceptado e abordado em Camocim, mais precisamente na CE-085, sentido Granja. Além do condutor de 32 anos, no veículo estava também sua esposa grávida e duas crianças.









30 kg de pasta base de cocaína





Os policiais iniciaram uma revista minuciosa no interior do veículo e localizaram dentro do painel toda a droga, cerca de 30 kg de pasta base de cocaína, droga avaliada em torno de R$ 3.550.000,00.





Ainda de acordo com os policiais, o suspeito integra uma facção criminosa no Estado do Ceará. A droga teria origem na cidade de Teresina-PI e seria levada para Fortaleza. O condutor do veículo foi conduzido para a DRPC de Camocim onde foi autuado sob acusação de tráfico de drogas.





