Ciro Gomes afirma que Moro é a “variante da Covid do Bolsonaro”

Nesta terça-feira (1º), o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, voltou a disparar ataques contra possíveis adversários nas eleições deste ano. Durante uma entrevista à Rádio Máxima FM, Moro afirmou que o ex-juiz Sergio Moro é uma “variante da Covid” do presidente Jair Bolsonaro.





Ciro também criticou a chamada ideia da “terceira via”.





– Inventaram esse negócio de 3ª via. Como assim 3ª via? Essa gente que está se apresentando como 3ª via é tudo viúva do Bolsonaro. Eles fazem de conta que nós somos tudo um bando de imbecis, um bando de idiotas sem memória. O Doria fez o BolsoDoria e o Moro é a variante da Covid do Bolsonaro, é a Ômicron do Bolsonaro – apontou.





Durante a entrevista, o ex-governador também alfinetou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao afirmar que o petista passou anos dizendo que Alckmin e o PSDB eram “o ajuntamento do satanás”, mas que agora está querendo “fazer um conchavo”.





(Pleno News)