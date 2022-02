UNINTA Experience Day: jovens terão a oportunidade de ter o primeiro contato com a universidade em um dia repleto de atividades

Estudantes que concluíram o ensino médio e que ainda não decidiram qual carreira seguir terão a oportunidade de conhecer melhor as profissões em um dia especial voltado para apresentar diversas perspectivas de futuro. O UNINTA Experience Day será realizado na tarde do domingo (06 de fevereiro), na sede do campus do Centro Universitário Inta (UNINTA), no bairro Dom Expedito, e acontecerá de forma gratuita com sorteios de brindes, oficinas e apresentações musicais.





Serão mais de 16 oficinas nas mais diversas áreas do conhecimento, conduzidas pelos professores mestres e doutores do UNINTA, que abordarão assuntos sobre as carreiras de uma maneira leve. A ação, além de promover um momento de descontração e aprendizado para os jovens, irá proporcionar o primeiro contato com a universidade, um passo importante na vida dos futuros acadêmicos.





Para se inscrever de forma totalmente gratuita, os estudantes deverão acessar o link uninta.vc/uninta-day e preencher com seus dados pessoais, escolhendo as oficinas de seu interesse.





Confira as oficinas que serão realizadas no UNINTA Experience Day:





1 - Orientação Profissional;





2 - As diversas áreas da nutrição: da nutrição clínica a produção de alimentos ;





3 - Falar diante da lente: comunicar com o corpo ;





4 - Você anda direito? Aspectos jurídicos da sua vida real e virtual;





5 - Ciência hoje: explore, experimente, envolva-se;





6- Uso de equipamentos eletrônicos : quais cuidados preciso ter para evitar perdas auditivas?;





7 - Arquitetura e Criatividade com criação de Mood Board;





8 - Anatomia Animal Comparada: uma experiência prática;





9. Farmacêutico atuando na manipulação de medicamentos;





10. Vivência da Assistência de Enfermagem na multiplicidade do cuidar;





11.Doenças neurológicas - recuperando movimentos através da fisioterapia;





12. Sustentabilidade Hídrica: Como funciona o processo de tratamento da água?;





13.Orientação profissional:uma visita guiada à clínica odontológica;





14. Autoconhecimento, cuidado de si e saúde mental;





15. Conhecendo as ferramentas da gestão de qualidade;





16. Comida de rua e suas características.