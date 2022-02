Lula volta a defender regulação da mídia

Nesta terça-feira (1º), o ex-presidente Lula voltou a defender a regulação da mídia, desta vez com foco na internet. Em entrevista ao radialista Antônio Carlos, da Rádio Tupi, do RJ, Lula disse que a iniciativa precisa ser do Congresso Nacional.





– Precisamos fazer uma regulamentação, atualizá-la aos tempos atuais, mas não é o presidente que faz, é o Congresso e a sociedade brasileira – afirmou.





Lula também criticou o presidente Jair Bolsonaro e voltou a acusá-lo de promover fake news.





– Nós temos a internet que precisa regularizar. A internet é uma coisa extraordinária para a sociedade, para o mundo, mas ela não pode ser um antro de mentiras como temos visto pela mão do próprio presidente da República – disse o petista.





Ele argumentou que a legislação brasileira deve se inspirar em exemplos internacionais, como o da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e França. Segundo Lula, estes e outros países “avançaram mais que nós” em relação ao controle midiático. Para o petista, a lei brasileira se tornou ultrapassada.





– Vamos ter que discutir isso com muita tranquilidade, a sociedade tem que participar, o Congresso tem que participar. O que a gente não pode é continuar com uma regulação da mídia eletrônica de 1962. É preciso aprofundar – declarou.





Controverso, o tema gera polêmica até mesmo dentro da “bolha” do petista. Nos bastidores, aliados acreditam que Lula deveria deixar a pauta de lado durante a campanha para evitar a perda de eleitorado.





(Pleno News)