Covid-19 – Médica relata que presenciou três crianças falecerem sem a vacina: "Sensação avassaladora"

Ao contrário do que muita gente pensa, a Covid-19 continua trazendo sofrimento e medo ao mundo inteiro. A luta para salvar vidas continua exaustiva, tanto fisicamente como emocionalmente. De acordo com o R7, a profissional de saúde Marina Paixão de Madrid Whyte, que trabalha na linha de frente no enfrentamento contra a doença, falou sobre a dura realidade que vive no Hospital Infantil João Paulo ll.





A pediatra residente, teria contado, ainda de acordo com o R7, que mesmo após dois anos de pandemia, as coisas seguem muito críticas no combate a Covid-19. Com apenas 27 anos, recém formada, Marina comentou ter visto três crianças falecerem com suspeita da doença.





Segundo a residente em pediatria, quando uma criança vem à óbito, elas perdem toda a vida que teria futuramente, é como se uma luz se apagasse, na opinião de Marina. “É uma sensação avassaladora”, lamentou a profissional, afirmando o quanto é duro acompanhar a evolução do quadro dos pacientes que perdem a luta para a Covid-19.





Os casos vieram à público, logo após a médica relatar os óbitos em suas redes sociais. Trabalhando há mais de um mês dentro da unidade de saúde, no CTI (Centro de Tratamento e Terapia Intensiva) do hospital, a pediatra relata que a doença tem aumentado significativamente. A médica teria afirmado que as crianças que perderam a vida na unidade infantil de BH, não tinham sido vacinadas.





Marina admitiu que foi inocente, quando pensou que ao longo desses dois anos, a situação estaria melhor. “Na verdade, os casos de crianças infectadas com o vírus e que evoluem mal estão crescendo”, desabafou ela. A médica ainda acrescentou que não está sendo fácil carregar essa carga de emoções, segunda Marina, os médicos estão exaustos. A unidade de saúde confirmou que 100% dos leitos estão ocupados.