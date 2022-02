Federação entre PSDB e MDB avança e pode reunir Tasso Jeressati e Eunício Oliveira no Ceará

O PSDB começou a negociação para formação de federação partidária com o MDB para as eleições de 2022. A informação foi confirmada pelo presidente da legenda tucana, Bruno Araújo. Segundo ele, as siglas agora consultam seus dirigentes e parlamentares internamente para sondar a possibilidade da união.





“Iniciamos conversas com o MDB sobre a possibilidade de formamos em federação uma poderosa força política entre partidos que têm relevante história na vida pública do páis. Nesse momento, vou me dedicar a ouvir internamente o conjunto de nossas lideranças”, afirmou Araújo.





Se a federação entre PSDB e MDB se concretizar, um dos presidenciáveis, o governador João Dória (PSDB) ou a senadora Simone Tebet (MDB), teria que abrir mão da candidatura. No Ceará, pode voltar a unir o senador Tasso Jereissati e o ex-senador Eunício Oliveira, que tem conversado com o governador Camilo Santana (PT).





(CN7)