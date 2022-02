EUA pedem a americanos que deixem "imediatamente" a Rússia

Neste domingo (27), o governo dos Estados Unidos (EUA) alertou a seus cidadãos que estão na Rússia que devem considerar uma “saída imediata” do país. O anúncio foi feito por meio um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos na Federação Russa.





“Um número crescente de companhias aéreas está cancelando voos para a Rússia, e vários países fecharam seu espaço aéreo para companhias aéreas russas. Os cidadãos dos EUA devem considerar a saída imediata da Rússia por meio de opções comerciais ainda disponíveis”, diz o texto.





A invasão russa à Ucrânia foi iniciada na madrugada do dia 24 de fevereiro. O anúncio da “operação militar no leste da Ucrânia” foi feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, em um discurso transmitido na televisão na madrugada de quinta-feira (24). De acordo com ele, o “objetivo é proteger as pessoas que são submetidas a abusos, genocídio de Kiev durante oito anos, e, para isso, buscaremos desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e levar à Justiça aqueles que cometeram vários crimes sangrentos contra pessoas pacíficas, incluindo cidadãos russos”.





A iniciativa ocorre após a notícia de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, havia ordenado aos integrantes do comando militar de seu país que colocassem as armas nucleares de represália em posição de alerta grave. (Pleno News)