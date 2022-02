PMs DO RAIO EM AÇÃO!

Na última quarta, 24, a Equipe RAIO 02, em patrulhamento pela BR 222 no Distrito Industrial, visualizou uma motocicleta parada na via, ao realizar consulta, foi verificado que a motocicleta Honda CG 150 Fan de cor vermelha estaria com queixa de roubo.





Na tarde do mesmo dia, a Equipe RAIO 05 transitava na BR 222 próximo a linha férrea, quando foi visualizado dois homens pilotando uma motocicleta sem placa. Durante bordagem pessoal, os militares localizaram um simulacro de arma de fogo e que a motocicleta Honda Pop de cor preta estaria com queixa de roubo.





As duas ocorrências foram apresentadas na Delegacia Municipal de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190