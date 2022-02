Zelensky diz que prisioneiros serão soltos para lutar na guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (28) que prisioneiros ucranianos com “experiência em combate” serão libertados da prisão e autorizados a cumprir suas penas no conflito com a Rússia. O chefe de Estado ucraniano disse que a medida é uma forma dos presos compensarem a culpa deles.





– Sob a lei marcial, ucranianos com experiência real de combate serão libertados da custódia e poderão compensar sua culpa nos pontos mais quentes do conflito. Tomamos uma decisão que não é fácil do ponto de vista moral, mas que é útil do ponto de vista das nossas defesas. A chave agora é a defesa – disse Zelensky.





No começo da invasão, na última quinta-feira (24), o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, já havia informado que qualquer cidadão que conseguisse segurar uma arma poderia se unir aos militares do país para enfrentar a Rússia.





O anúncio de Zelensky ocorre justamente no dia em que as delegações da Rússia e da Ucrânia se reúnem na primeira tentativa de negociar um possível cessar-fogo do conflito entre os países. Nesta segunda, representantes das duas nações se reúnem em Belarus para tentar acertar termos que coloquem fim ao embate.





(Pleno News)