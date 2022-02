Jornalista da BBC vê sua casa destruída na Ucrânia ao vivo

Nesta sexta-feira (25), uma jornalista de BBC News fez comentários ao vivo sobre a destruição da casa de sua família em Kiev, na Ucrânia, após a invasão militar russa. Durante a exibição de uma reportagem do canal, Olga Malchevska identificou o prédio onde ficava a residência de sua família.





O anúncio da “operação militar no leste da Ucrânia” foi feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, em um discurso transmitido na televisão. De acordo com ele, o “objetivo é proteger as pessoas que são submetidas a abusos, genocídio de Kiev durante oito anos, e, para isso, buscaremos desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e levar à Justiça aqueles que cometeram vários crimes sangrentos contra pessoas pacíficas, incluindo cidadãos russos”.





Durante a programação da BBC, a jornalista disse que seus familiares estavam em segurança em um abrigo. Além disso, Olga Malchevska revelou ter recebido uma mensagem da mãe durante o programa.





– Quando nós concordamos ontem que eu viria para o estúdio nesta manhã, eu não poderia imaginar que, de fato, às 3h, no horário de Londres, eu iria descobrir que minha casa foi bombardeada. Essa imagens que todo mundo viu são literalmente da minha casa – explicou.





O prédio exibido na reportagem tinha 10 andares e ficou parcialmente destruído após os bombardeios.

E a comentarista ucraniana da BBC, Olga Malchevska, que descobriu enquanto estava no estúdio que a casa de seus pais em Kiev havia sido bombardeada pic.twitter.com/QRD5DDFcIw — Observatório Internacional (@observint) February 25, 2022