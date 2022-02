Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em desfavor de um homem em Massapê

Um trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou no cumprimento de um mandado de prisão condenatória por quebra de regime em desfavor de um homem com extensa ficha criminal. A ação ocorreu, na manhã desta sexta-feira (25), na cidade de Massapê. O mandado de prisão foi expedido após a violação de medidas impostas pela Justiça.





Antônio Daniel Teixeira Ferreira (24), que já cumpria pena por um crime de roubo na cidade de Massapê, estava foragido após violar as medidas impostas pelo Poder Judiciário. O homem já respondeu, quando adolescente, a atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, dano, lesão corporal, tentativa de latrocínio e roubos. Como adulto, Antônio possui antecedentes criminais por furto e roubos.





Antônio foi conduzido à Delegacia Municipal de Massapê, onde foi efetuado o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, ele retornou à unidade prisional, onde se encontra novamente à disposição do Poder Judiciário. A PC-CE segue investigando a participação de Antônio em outros crimes.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3643-1026, o número da Delegacia Municipal de Massapê.