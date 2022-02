Mãe mata a filha e alega "ameaça" do desenho Bob Esponja

Uma norte-americana de 22 anos confessou ter esfaqueado a filha, de 3, após ter sido “ameaçada” pelo personagem de desenho animado Bob Esponja. Segundo Justine Johnson, a animação teria mandado ela matar a pequena Sutton Mosser porque, caso contrário, ela mesma iria morrer. O caso aconteceu no estado de Michigan, em setembro do ano passado. O corpo da menina foi encontrado em uma lixeira.





De acordo com a polícia, a mulher teria problemas com heroína e estaria passando por uma crise de abstinência. A suposta falta de drogas teria causado alucinações na criminosa.





– Ela me disse que não se lembrava dos detalhes do que aconteceu no momento do que aconteceu com Sutton, que ela estava tendo alucinações devido à abstinência de heroína e não havia conseguido dormir por aproximadamente duas semanas – contou Ryan Eberline, investigador do Serviço de Proteção à Criança.





Ainda segundo Eberline, a ré disse em depoimento que o desenho ameaçou tirar a vida dela.





– Ela estava tendo alucinações da TV que a instruiu a tirar a vida de sua filha ou eles a matariam. Foi Bob Esponja que estava dizendo essas coisas na TV. Se ela não fizesse o que fez com a filha, eles a matariam. Ela disse que temia por sua vida e tinha enlouquecido – completou Eberline.





Justine Johnson está presa e foi acusada de homicídio qualificado e abuso infantil. (Pleno News)