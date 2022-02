Médicos divulgam causa da morte da cantora Paulinha Abelha

A cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira (23) aos 43 anos de idade.





De acordo com uma nota divulgada pela assessoria do Hospital Primavera, em Aracaju - onde a vocalista estava internada desde o último dia 17 de fevereiro, após ter sido transferida de um hospital de São Paulo - a estrela faleceu em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.





"O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementares específicos", dizia o comunicado do hospital, publicado no Instagram da banda.





Nas redes sociais, famosos lamentaram a partida prematura de Paulinha. "O Brasil e o mundo perdem uma grande artista, dona de uma voz incomparável. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs", escreveu o cantor Frank Aguiar.





A cantora Joelma postou uma foto em seu Instagram: "Paulinha: sua voz, seu sorriso, sua alegria, sua luz, sua amizade e seu carinho sempre comigo... tudo isso ficará guardado eternamente na minha memória e no meu coração. Descanse nos braços do Pai minha amiga! Meus sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a família".





Gretchen também deixou uma mensagem de carinho para Paulinha: "LUTO. MEU DEUS. NÃO CONSIGO ACREDITAR. " Minha linda! Deus te quis pertinho dele. Pra acalentar o céu como a tua voz. Vc nunca será esquecida. Amo vc pra sempre!".





Fátima Bernardes relembrou uma visita da estrela ao programa 'Encontro': "Que triste! Morreu, com apenas 43 anos, a cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta. Estivemos juntas no #encontrocomfatima em dezembro de 2015. Simpática, sorridente como nesta foto. Meus sentimentos a toda a família, amigos, parceiros da banda e os muitos fãs. A vida é hoje. Que a gente nunca se esqueça disso".





"Que sua passagem seja de muita luz Paulinha, e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!", disse Wesley Safadão em seu Twitter.

Quem era Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta?





Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, mais conhecida como Paulinha Abelha, estava no Calcinha Preta desde 1998, quando entrou por indicação de Daniel Diau, cantor que havia ingressado recentemente na banda.





Nascida em Alagoinhas, Bahia, mudou-se muito nova para Simão Dias, pequena cidade de pouco mais de 40 mil habitantes do interior de Sergipe, onde começou a cantar aos 12 anos em corais de igreja e trios elétricos.





Ainda jovem, fez parte das bandas Flor de Mel e Panela de Barro, mas precisou interromper a carreira por dificuldades financeiras. O apelido "Abelha" foi herdado do pai, a quem todos se referiam assim.





Com o Calcinha Preta, Paulinha participou de gravações de sucesso, como "Louca por ti", "Ainda te amo", "Baby doll" e "Liga pra mim", em mais de 20 álbuns gravados com o grupo. Também ficaram marcadas as idas e vindas de Paulinha Abelha no Calcinha.





