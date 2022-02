URGENTE: Putin coloca equipes de armas nucleares em posição de alerta

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou aos integrantes do comando militar de seu país que coloquem as armas nucleares de represália em posição de alerta grave. O posicionamento do líder russo foi adotado após ele ouvir declarações que considerou como agressivas por parte de representantes de países da Otan.





– Os altos funcionários dos principais países da Otan têm feito declarações agressivas contra nosso país. Por isso, ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior que transfiram as forças de dissuasão do exército russo para um modo especial, de dever de combate – disse Putin, em comunicado reproduzido pela agência TASS.





Na última quinta-feira (24), quando anunciou o começo do que chamou de “operação militar especial”, Putin alertou os países estrangeiros para que não interferissem em sua invasão da Ucrânia, dizendo que isso poderia levar a “consequências que eles nunca viram”.





De acordo com o jornal inglês The Guardian, o presidente russo posicionou mísseis antiaéreos e outros sistemas avançados de mísseis na Bielorrússia e deslocou sua frota para o Mar Negro em um esforço para evitar uma intervenção ocidental na Ucrânia.





(Pleno News)