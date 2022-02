Presidente da Ucrânia decide aceitar negociação com a Rússia

Horas depois de rejeitar uma negociação com a Rússia em Belarus, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mudou de ideia e decidiu que vai negociar com Moscou “sem pré-condições”. Zelensky, que acusa o país de servir de plataforma para Moscou, confirmou ter telefonado ao presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.





Em seu canal oficial no Telegram, Zelensky afirmou que os dois lados se encontrariam perto do rio Pripyat, mas não divulgou um horário para a reunião. Uma delegação enviada de Moscou chegou neste domingo (27) em Gomel, cidade do sudeste da Bielorrússia, também perto da fronteira.





– Concordamos que a delegação ucraniana se reuniria com a delegação russa sem pré-condições na fronteira ucraniana-bielorrussa, perto do rio Pripyat – afirmou o presidente ucraniano.





O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse às agências de notícias russas que representantes dos ministérios das Relações Exteriores, Defesa e do Gabinete presidencial chegaram à Belarus para as negociações. O Kremlin também afirmou que o premier israelense, Naftali Benett, propôs mediar a conversa. (Pleno News)