Tereza Cristina revela pedido que Bolsonaro fará a Putin

De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai pedir ao líder russo, Vladimir Putin, garantias de que a Rússia manterá o fornecimento de fertilizantes ao Brasil, além de mais investimentos no setor.





– A chegada do fertilizante é fundamental para a segurança alimentar não só do Brasil, como também do mundo – disse a ministra à CNN.





De volta ao trabalho presencial nesta terça-feira (15), Tereza Cristina só não acompanhou o presidente na viagem por ter contraído Covid-19. Nesta segunda-feira (14), dia em que Bolsonaro embarcou, a ministra testou negativo.





O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados na produção agrícola. No caso dos fertilizantes nitrogenados, a dependência chega a 95%. A Rússia é uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, junto com China, Marrocos e Belarus.





Segundo o governo brasileiro, os interesses comerciais envolvidos na visita à Rússia são muito grandes. Antes mesmo da crise militar na região, os preços dos fertilizantes subiam por causa do desbalanço entre oferta e demanda, provocado pela pandemia.





(Pleno News)