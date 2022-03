Acidente deixa mortos e carro partido ao meio em Itapajé/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o acidente e disse que equipes estão no local. No entanto, ainda não há confirmação sobre a quantidade exata de óbitos.





Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou mortos na rodovia federal BR-222, no município de Itapajé, interior do Ceará, no início da tarde deste domingo (27). Com o impacto da colisão, o carro ficou partido ao meio e o corpo de várias vítimas caídas no asfalto. Testemunhas afirmam que há ao menos quatro mortos.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o acidente e disse que equipes estão no local. No entanto, ainda não há confirmação sobre a quantidade exata de óbitos.





Testemunhas afirmam que o carro pequeno colidiu de frente com a carreta que seguia pelo sentido contrário da rodovia. Os ocupantes do carro pequeno foram jogados para a rodovia e, alguns deles, tiveram os corpos destruídos.





Com informações do portal G1/CE