Empréstimo em Fortaleza

O que é empréstimo e como funciona





Um empréstimo bancário é um acordo feito entre o banco e o cliente, onde você pega uma determinada quantia com a promessa de pagar no futuro, acrescido juros e, muitas vezes, em parcelas pré-definidas. O acordo da quantia liberada para cada cliente, assim como a taxa de juros, é diferente entre um banco e outro e negociado nos termos do contrato de empréstimo feito.





O valor emprestado não precisa ter um destino fixo, ou seja, o cliente pode gastá-lo com o que desejar, diferente de financiamentos e custos, onde o cliente deve ter um destino específico para o dinheiro liberado pelo banco, desde que pague em dia as parcelas futuras.





Pegar empréstimos com bancos e outras instituições financeiras pode ser um bom ponto de partida para investimentos em novos negócios ou em manutenções no seu empreendimento atual. Basta que você tenha cautela para compreender o momento certo de pegar um empréstimo e a previsão de lucros obtida no investimento feito, já que o empréstimo deverá ser pago com juros acrescidos.





Nos dias atuais, os empréstimos são muito utilizados para imprevistos existentes tanto na vida profissional quanto pessoal, onde o banco libera uma quantia imediata a fim de remediar a emergência ocorrida.





Tipos de empréstimo





Imprevistos, emergências, compras por impulso, desemprego. São inúmeros os motivos que podem levar alguém a ficar sem dinheiro e ter que pedir emprestado. E, com tantos tipos de empréstimo disponíveis, é natural que haja dúvidas sobre esse assunto.





Se esse é o seu caso, listando as principais modalidades de crédito oferecidas no mercado e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Continue lendo!

Empréstimo pessoal





Esta é a modalidade de empréstimos mais comum existente, geralmente oferecida por todos os bancos e a todas pessoas, desde que estas não tenham o famoso “nome sujo”.





O dinheiro será liberado diretamente em sua conta corrente dentro de um prazo de 24 horas, o que faz este tipo de empréstimo muito útil para emergências, porém, existem algumas desvantagens em pegar um empréstimo pessoal.





A primeira delas é que a quantia que se pode pegar em um empréstimo pessoal é baixa, tendo como teto, na maioria das instituições, um valor aproximado de R$5.000,00.





Outra desvantagem está na taxa de juros paga pelo cliente de pega um empréstimo pessoal, pois, devido a rapidez, os juros acrescidos costumam ser mais altos do que o normal.





Empréstimo consignado





É um empréstimo também muito utilizado pelas instituições financeiras conhecidas, onde consiste no cliente pegar uma determinada quantia e as parcelas de pagamento estabelecidas são descontadas diretamente no salário, pensão ou aposentadoria deste cliente.





O empréstimo consignado é um empréstimo que possui juros baixos, porém, é acessível somente a clientes aposentados ou pensionistas do INSS, ou aqueles que a empresa em que trabalha possui convênio com algum banco.





Empréstimo por penhor





É o empréstimo feito mediante a cessão de um bem — uma modalidade bastante comum é o penhor de joias, feito pela Caixa Econômica Federal. Avalia-se o bem e concede-se o empréstimo naquele valor. O pagamento deve ser feito no prazo para reaver o bem.





Uma vantagem deste tipo de empréstimo é que ele pode ser requerido por pessoas com crédito negativado, ou seja, pessoas que possuem o “nome sujo”, já que o penhor de garantia é um bem do patrimônio do cliente. Porém, a taxa de juros para este tipo de empréstimo costuma ser bem alta.

Cheque especial





Crédito destinado a cobrir o saldo devedor em conta corrente do cliente, a contratação é feita automaticamente quando a conta corrente do cliente vira o dia no vermelho, ou seja, vira o dia em saldo devedor.





O cheque especial possui duas grandes vantagens: a primeira é a praticidade, visto que é contratado automaticamente e, em determinados bancos pode ser feito um acordo no momento da abertura da conta. A segunda é a flexibilidade, pois o valor contratado é exatamente o necessário para cobrir o saldo devedor da conta corrente.





Porém, o cheque especial tem taxas de juros exorbitantes, sendo a maior taxa de juros que as instituições bancárias oferecem. Em 2017, segundo o Banco Central, a média era de 328,3% ao ano.





Como fazer empréstimo?





Para fazer seu empréstimo, basta comparecer a sua agência bancária com seus documentos pessoais e verificar qual tipo de empréstimo você tem direito. É importante se atentar a taxa de juros oferecida pela instituição e ao prazo de pagamento do seu empréstimo.





O empréstimo mais feito e mais viável atualmente é o empréstimo pessoal, sendo rápido, fácil e eficiente nas emergências, porém, a escolha é sua e é feita de acordo com sua necessidade e o tipo de empréstimo que mais se encaixa a ela.





Vantagens e cuidados necessários na hora de fazer um empréstimo





Na hora de fazer o seu empréstimo, algumas coisas básicas devem analisadas para que você tenha o investimento certo em suas mãos, sendo a primeira delas a taxa de juros oferecida pelo banco. Lembrando que a taxa de juros varia de instituição para instituição, sendo os bancos privados opções com menores taxas, geralmente!





O prazo de carência até o inicio das parcelas também é u a fator importante na hora de contratar seu empréstimo bancário, visto que, quanto mais carência houver para o início do pagamento, maior serão os juros acrescidos.





Porém, existem várias vantagens em se fazer um empréstimo bancário, dentre elas, a possibilidade de resolver emergências profissionais e pessoais, já que o dinheiro é rapidamente liberado, principalmente ao realizar um empréstimo pessoal.





Além disso, a flexibilidade também é um ponto favorável, já que, diferente do financiamento bancário, nos empréstimos bancários não existem uma predestinação de onde deve ser investido o dinheiro, dando autonomia ao cliente para fazer o que quiser com o valor recebido.





FONTE: Juros Baixos