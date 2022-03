BIZARRO: Pego no flagra: homem invade casa para cheirar e vestir calcinhas, assista

O homem entrava na casa, para cheirar e vestir calcinhas, além de se masturbar com as peças íntimas.





Câmeras de segurança de uma residência em Prainha, no oeste do Pará, registram a invasão de um homem para uma prática no mínimo inusitada.





O homem foi preso e apresentado na delegacia de Polícia Civil na manhã da última sexta (25), mas conforme o proprietário da casa, a prática acontece há mais de 10 anos. A residência fica localizada na comunidade Boa Vista do Cuçari, na zona rural do município.





Em entrevista ao repórter Arney Barreto, o proprietário da casa, Nicodemos Carvalho dos Santos, contou que a família já precisou mudar de endereço pelo menos três vezes devido às ações do homem.





Ainda de acordo com Nicodemos, o homem invadia a casa quando ele, a esposa e o filho do casal não estavam no imóvel.





“Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes por causa desse maníaco. Ele entrava em casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas na corda. Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer”, disse o proprietário da residência.





Nas imagens é possível ver o homem de bermuda, pegando uma calcinha branca de um varal. Posteriormente o homem aparece cheirando a peça íntima e saindo do cômodo. Segundos depois o homem volta para o cômodo já usando a calcinha.





Na delegacia o homem chegou a indagar o proprietário da casa, perguntando se ele tinha provas da prática que está sendo acusado. Foi então, que o denunciante o confrontou com os vídeos. O homem foi preso e apresentado na delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre.

➡️Homem é filmado invadindo casa para cheirar e usar calcinhas



De acordo com o dono da residência, o suspeito pratica o ato lascivo há mais de 10 anos.



Leia: https://t.co/xl9YIzQ7xa pic.twitter.com/lpjHtpgHzF — Metrópoles (@Metropoles) March 25, 2022