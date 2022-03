Amnésia?! Ciro Nogueira rebate declaração de Lula: "Esqueceu do mensalão?"

Em defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebateu declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (20), nas redes sociais.





Lula fez ataques aos adversários na disputa ao Planalto, Jair Bolsonaro e Sergio Moro (Podemos), durante um evento com apoiadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Paraná, no sábado (19).





O ex-presidente também subiu o tom contra o Congresso Nacional e o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que é do mesmo partido de Ciro Nogueira.





“O Congresso Nacional nunca esteve tão deformado como está agora. Nunca esteve tão antipovo, tão submisso aos interesses antinacionais. É talvez o pior Congresso que já tivemos na história do Brasil”, disparou o petista.





O ministro da Casa Civil está licenciado de seu mandato no Senado Federal e foi eleito pelo PP do Piauí. Nogueira questionou as declarações e perguntou se o petista se esqueceu do escândalo do Mensalão.





“Nunca na história deste país Câmara, Senado e um governo, do presidente Bolsonaro, se relacionaram tantos anos sem nenhum escândalo de corrupção. O povo conhece o presente e não esquece o passado”, publicou. Confira a publicação do ministro Ciro Nogueira:





— Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 20, 2022





Fonte: O Tempo