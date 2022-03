Neymar faz desabafo nas redes sociais após mais uma derrota do PSG

A liderança do Campeonato Francês, com 15 pontos de diferença para o segundo colocado, não tem sido suficiente para isentar o time das críticas da torcida. O principal alvo é o técnico Mauricio Pochettino, que não consegue fazer com que a equipe tenha boas atuações.





Depois da eliminação diante do Real Madrid na Champions League, o PSG segue em má fase na Europa. Neymar não vive boa fase na carreira, fez outra partida ruim neste domingo e acabou substituído no segundo tempo.





O jogador usou as suas redes sociais para desabafar sobre o seu atual momento: “Na vida teremos que passar por momentos difíceis, mas o segredo é não perder a fé em Deus !!! Never give up”, escreveu o atacante.





Fonte: R7